wO Börsenlounge - die Woche: Von Bayers Murmeltier, Teslas Querelen und der Situation bei Mutares/Steyr

Bayer verliert mal wieder eine Klage in den USA, bei Tesla gibt es auffällig viele Insiderverkäufe und die Achterbahnfahrt bei Mutares/Steyer könnte ein gerichtliches Nachspiel haben. Die Woche mit der wO Börselounge!Deutsche Bank: Neuer Finanzchef im Anflug Die Deutsche Bank erhält im kommenden Jahr einen neuen Finanzvorstand. James von Moltke hat angekündigt, seinen im Juni 2026 auslaufenden Vertrag nach acht Jahren im Amt nicht zu verlängern. In einem Reuters vorliegenden Schreiben an seine Mitarbeiter erklärte der 55-Jährige, es sei "Zeit für etwas Neues". Die bevorstehende nächste Phase der Bankstrategie in diesem Jahr biete eine "passende Gelegenheit für einen Wechsel". Sein …

Den vollständigen Artikel lesen ...