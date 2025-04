Während der Goldpreis in den letzten Wochen und Monaten von Allzeithoch zu Allzeithoch gestiegen ist, haben die Aktienmärkte und Indizes scheinbar ihre Topbildung beendet und befinden sich bereits im Korrekturmodus. Der DAX verlor in den letzten vier Wochen 1.250 Punkte bzw. 5,3 %, während der Technologieindex NASDAQ um 14 % bzw. 3.150 Punkte verlor. Jedoch setzte - nach dem Abverkauf der letzten Wochen - am Montag eine stärkere Kaufbewegung ein. Ist damit die Korrektur bereits zu Ende und ist es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...