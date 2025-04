Der Elektroautohersteller erfährt trotz rückläufiger Verkaufszahlen einen Kursanstieg, nachdem Berichte über Elon Musks Rückzug aus dem politischen Beratergremium kursierten.

Die Tesla-Aktie verzeichnete am Mittwoch nach zunächst volatilem Handelsverlauf einen überraschenden Aufwärtstrend. Ausschlaggebend für die positive Entwicklung war ein Bericht des US-Portals Politico, wonach sich Unternehmenschef Elon Musk in den kommenden Wochen von seiner beratenden Rolle im Umfeld des designierten US-Präsidenten zurückziehen wolle. Diese Nachricht interpretierten Marktbeobachter als mögliches Signal an Investoren, dass der kontroverse Firmenchef seinen Fokus wieder verstärkt auf das operative Geschäft des Elektroautobauers richten könnte. Die Börse reagierte unmittelbar mit Kursgewinnen auf diese Perspektive, nachdem die Papiere zuvor im Minus notiert hatten.

Absatzschwäche und Investoren-Bedenken belasten langfristige Aussichten

Die kurzfristige Kurserholung steht allerdings im Kontrast zu den grundlegenden Herausforderungen des Unternehmens. Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres musste Tesla einen deutlichen Dämpfer bei den Absatzzahlen hinnehmen. Lediglich 336.681 Fahrzeuge wurden in diesem Zeitraum ausgeliefert - ein merklicher Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Neben der Überarbeitung des Bestsellers Model Y dürften dazu nach Ansicht von Branchenexperten auch die umstrittenen Aktivitäten des Firmenchefs beigetragen haben. Gleichzeitig mehren sich die Anzeichen für wachsendes Unbehagen unter institutionellen Anlegern. So trennte sich jüngst der schwedische Versicherungskonzern Folksam vollständig von seinen Tesla-Beteiligungen im Wert von etwa 160 Millionen US-Dollar. Als Begründung für diesen Schritt nannte das Unternehmen ethische Bedenken hinsichtlich des Umgangs mit Gewerkschaften und Tarifverträgen. Der Konflikt mit der schwedischen Gewerkschaft IF Metall schwelt bereits seit 2023 und könnte weitere institutionelle Investoren zu ähnlichen Entscheidungen bewegen.

