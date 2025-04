Reinach - Der Luftfahrtzulieferer Montana Aerospace hat das Geschäftsjahr 2024 wieder klar in der Gewinnzone abgeschlossen. Zudem hat das Unternehmen seine Ziele für 2025 bekräftigt und strebt auch 2026 deutliches Wachstum an. 2024 erwirtschaftete Montana Aerospace einen Reingewinn von 35,8 Millionen Euro, nach einem Verlust von 38,4 Millionen im Vorjahr, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. Ende Januar hatte das Unternehmen bei der Vorabpublikation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...