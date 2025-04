© Foto: Friedrich Vorwerk

Die Aktie von Friedrich Vorwerk ist im Rallye-Modus. Allein in dieser Woche hat sie rund 20 Prozent zugelegt.Am Donnerstag hat Analyst Lasse Stüben von der Berenberg Bank das Kursziel für die Aktie von Friedrich Vorwerk auf 63?Euro erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Rallye des Anbieters für Energieinfrastrukturlösungen für Gas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen läuft seit Jahresbeginn. Die Anteilsscheine des Unternehmens haben sich im abgelaufenen ersten Quartal mehr als verdoppelt. Auf Jahressicht steht sogar eine knappe Verdreifachung zu Buche. Erneut angefacht wurde die Rallye durch die starken Geschäftszahlen am Montag und die guten Aussichten für das Geschäft in 2025. …