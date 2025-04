In einer gut besuchten Roundtable-Diskussion sprach Viromed Medical CEO Uwe Perbandt über das Distributionsabkommen mit UMECO und hob dabei das große Potenzial, insbesondere im Bereich der ästhetischen Anwendungen der kalten atmosphärischen Plasma-Technologie (CAP), hervor. Die Vertriebsexpertise von UMECO im Bereich kosmetischer Geräte deutet auf einen anfänglichen Fokus auf Viromeds ViroCAP-Gerät hin, das beispielsweise zur Behandlung von Akne und Rosazea eingesetzt werden kann und zudem die Aufnahme von Cremes durch die Haut verbessert. Dank geringerer regulatorischer Hürden bei ästhetischer Nutzung und der MDR-Klasse-1-Zulassung in der EU ist ViroCAP gut positioniert für eine schnelle Marktdurchdringung, insbesondere im großen Beautymarkt Asiens. Das Abkommen umfasst eine Lizenzgebühr in Höhe von 5 Mio. USD (erwartet in 2025) sowie Kaufverpflichtungen im Gesamtwert von 152,5 Mio. EUR für den Zeitraum von 2026 bis 2028. Wiederkehrende Umsätze durch Verbrauchsmaterialien und die voraussichtlich anhaltende Dynamik bei Partnerschaften untermauern den positiven Ausblick. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 12,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Viromed%20Medical%20AG