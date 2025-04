PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Aktien im Fokus: Nvidia mit Kurspotenzial, Kaufempfehlung für die Deutsche Telekom, gute Nachrichten für De.mem -2

DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Aktien im Fokus: Nvidia mit Kurspotenzial, Kaufempfehlung für die Deutsche Telekom, gute Nachrichten für De.mem

Small- & MicroCap Investment: Aktien im Fokus: Nvidia mit Kurspotenzial, Kaufempfehlung für die Deutsche Telekom, gute Nachrichten für De.mem

Frankfurt (pta000/06.04.2025/08:00 UTC+2)

Trotz der jüngsten Kursverluste halten Analysten die Aktie von Nvidia (ISIN: US67066G1040) weiterhin für ein aussichtsreiches Investment. Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508) rechnet nach dem Rekordjahr 2024 mit einer Fortsetzung der Erfolgsgeschichte. Rückenwind für De.mem (ISIN: AU000000DEM4): Eine Studie bescheinigt dem Markt für Wasseraufbereitung hervorragende Wachstumschancen.

Nvidia: Analysten erwarten Comeback der Aktie

Die Aktie von Nvidia (ISIN: US67066G1040) musste in diesem Jahr zwar massive Kursverluste hinnehmen. Dennoch bleibt die Mehrheit der Experten optimistisch. Analyst Vijay Rakesh von Mizuho Securities bekräftigte zuletzt seine positive Einschätzung der Nvidia-Aktie und sprach eine Kaufempfehlung aus. Diese Einschätzung basiert auf der strategischen Positionierung von Nvidia und dem erheblichen Wachstumspotenzial, das das Unternehmen aufweist. Hervorgehoben wurde insbesondere die jüngste GTC-Konferenz, auf der Nvidia seine Dominanz im Hard- und Softwarebereich unterstrichen und eine ehrgeizige Roadmap für den Marktausbau, insbesondere im Bereich Rechenzentren, vorgestellt hat. Darüber hinaus deuten starke Cloud-Aufträge und Partnerschaften mit führenden Cloud-Service-Providern auf eine vielversprechende Umsatzentwicklung hin. Neben Mizuho Securities hat auch J.P. Morgan in einer aktuellen Studie die Kaufempfehlung für die Nvidia-Aktie mit einem Kursziel von 170,00 US-Dollar bestätigt.

Deutsche Telekom: Gute Aussichten für 2025

Finanzziele erreicht und teilweise übertroffen, Rekorddividende geplant, weiteres Wachstum erwartet - das sind die Kernbotschaften der Deutschen Telekom im Geschäftsbericht 2024. Vorstandsvorsitzender Tim Höttges blickt optimistisch in die Zukunft: "Wir wachsen in allen Geschäftsfeldern. Unser Schwungrad als Kernstück unserer Strategie funktioniert und sorgt dafür, dass wir auch 2025 an die Erfolge von 2024 anknüpfen werden." Analysten teilen diese Einschätzung. So hat Goldman Sachs sein Rating für die Deutsche Telekom bestätigt und stuft die Aktie (ISIN: DE0005557508) weiterhin mit 'Buy' ein. Das Kursziel liegt unverändert bei 42 Euro, was ein deutliches Aufwärtspotenzial bedeuten würde. Die Analysten von Goldman Sachs sind von der Fähigkeit des Unternehmens überzeugt, die Wachstumsstrategien erfolgreich umzusetzen und damit den Shareholder Value zu steigern.

De.mem: Studie bescheinigt Wasseraufbereitung riesiges Potenzial

Laut einer Studie des Marktforschungsunternehmens "Research and Markets" steht der weltweite Markt für Wasser- und Abwasseraufbereitung vor einem dynamischen Wachstum. Demnach wird das Marktvolumen bis zum Jahr 2033 die Billionen-Dollar-Marke erreichen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,9 Prozent zwischen 2024 und 2033. Die Marktexpansion wird der Studie zufolge vor allem durch das rasante Bevölkerungswachstum, die fortschreitende Urbanisierung und strenge Vorschriften zur Wasseraufbereitung vorangetrieben. Dies könnte laut "Research and Markets" die Nachfrage nach effektiven und fortschrittlichen Wasseraufbereitungslösungen ankurbeln und den Herstellern entsprechender Technologien zu einem Wachstumsschub verhelfen. Für De.mem sind das gute Nachrichten. Das 2014 gegründete australische Unternehmen hat sich in weniger als einem Jahrzehnt als einer der führenden Anbieter von dezentralen, membranbasierten Lösungen für die Wasser- und Abwasseraufbereitung mit Niederlassungen in Australien, Singapur und Deutschland etabliert. Zu den technologischen Innovationen von De.mem zählt insbesondere die mit Graphenoxid veredelte Polymer-Hohlfasermembran. Im Kalenderjahr 2024 steigerte das Unternehmen seine Einnahmen um 15 Prozent auf den Rekordwert von rund 28,4 Millionen Australische Dollar (AUD). Die Bruttomarge stieg 2024 deutlich auf 41 Prozent, nach 36 Prozent im Jahr 2023. Für 2025 sieht De.mem-CEO Andreas Kröll das Unternehmen gut gerüstet für weiteres Wachstum. Er verweist auf den hohen Anteil wiederkehrender Umsätze, der 2024 bei 92 Prozent lag. Zudem plant De.mem die weitere Expansion in den amerikanischen und asiatischen Markt für Wasserfiltration. Die De.mem-Aktie ist an der Australian Securities Exchange (ASX) gelistet und wird auch in Deutschland gehandelt (ISIN: AU000000DEM4).

DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Aktien im Fokus: Nvidia mit Kurspotenzial, Kaufempfehlung für die Deutsche Telekom, gute Nachrichten für De.mem -2-

