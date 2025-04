© Foto: Uwe Anspach/dpa

Trotz wachsender Unsicherheit durch mögliche US-Zölle rechnet die UBS mit einem robusten ersten Quartal von SAP. Analyst Michael Briest verweist auf strukturelle Nachfrage, die selbst in einem schwierigeren geopolitischen Umfeld stabil bleiben dürfte. In einem aktuellen Bericht hält er an der Kaufempfehlung fest und sieht ein Kursziel von 283 Euro. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von etwa 27 Prozent: Die USA machten im vergangenen Jahr rund 32 Prozent des Gesamtumsatzes von SAP aus und waren mit einem Anteil von 36 Prozent am Cloud-Umsatz die wichtigste Einzelregion. Besonders betroffen von möglichen Zöllen könnte laut Briest der Industriesektor sein, der wie schon 2016 weiterhin …