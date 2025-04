Das Instrument N7S CA87043J2039 SWEET POISON SPIRITS INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.04.2025 und ex Kapitalmassnahme am 10.04.2025The instrument N7S CA87043J2039 SWEET POISON SPIRITS INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.04.2025 and ex capital adjustment on 10.04.2025Das Instrument DMN SE0005162880 DIAMYD MEDICAL B EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.04.2025 und ex Kapitalmassnahme am 10.04.2025The instrument DMN SE0005162880 DIAMYD MEDICAL B EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.04.2025 and ex capital adjustment on 10.04.2025Das Instrument 4SA SE0009189608 ACOUSORT AB O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.04.2025 und ex Kapitalmassnahme am 10.04.2025The instrument 4SA SE0009189608 ACOUSORT AB O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.04.2025 and ex capital adjustment on 10.04.2025