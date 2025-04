DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

DEUTZ - Der Kölner Motorenhersteller gibt die neuen Importzölle an seine US-Kunden weiter. "Die unmittelbaren Effekte der Zölle werden an die Kunden weiterberechnet", sagte Vorstandschef Sebastian Schulte. Dies werde das eigene Geschäft erst einmal nicht beeinträchtigen, weil die Konkurrenten aus Großbritannien und Japan ebenso von den Abgaben betroffen seien. Um auf lokale Angebote zu wechseln, müssten US-Kunden ihre Bau- und Landmaschinen, für die Deutz jetzt die Motoren liefere, neu designen. Das würde mehrere Monate dauern, sagte Schulte. Deutz erzielt ein Viertel des eigenen Umsatzes in den USA. (Handelsblatt)

THYSSENKRUPP - Der Ruhrkonzern prüft Ausstiegsoptionen für den Werkstoffhandel Material Services. Die Sparte könnte in einem Deal mit bis zu 2 Milliarden Euro bewertet werden, erfuhr Bloomberg von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. (Bloomberg)

BAKER TILLY - Das Beratungsunternehmen führt nach Angaben von Insidern Gespräche über den Kauf des US-Konkurrenten Moss Adams in Höhe von mehr als 2 Milliarden Dollar. Damit würde das Unternehmen Grant Thornton und BDO überholen und auf Platz 6 der größten Wirtschaftsprüfer in den USA vorrücken. Baker Tilly mit Sitz in Chicago hat sich vorgenommen, seinen Anteil am sich schnell konsolidierenden Markt für Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsdienstleistungen zu erhöhen. (Financial Times)

ØRSTED - Der weltgrößte Entwickler von Offshore-Windparks fordert Europa auf, mehr für die von einer "Abwärtsspirale" bedrohte Branche zu tun. Rasmus Errboe, der CEO des dänischen Branchenpioniers, sagte, die europäische Offshore-Windindustrie befinde sich aufgrund steigender Kosten, Spannungen in der Lieferkette und Unsicherheiten bei den Strompreisen "in einer schwierigen Lage". Trumps neue Zölle hätten einen "bedeutenden Einfluss" auf die Kosten seiner Projekte in den USA. (Financial Times)

April 10, 2025

