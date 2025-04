Präsentation der recyclingbasierten Bio-Fertigungstechnologie im japanischen Pavillon und im ORA Gaishoku-Pavillon

Die Kaneka Corporation (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio; Präsident: Kazuhiko Fujii) (TOKYO:4118) wird sich an verschiedenen Projekten beteiligen, bei denen KANEKA Biodegradable Polymer Green Planet (im Folgenden: Green Planet) als unterstützendes und sponserndes Unternehmen des Japan-Pavillons auf der Expo 2025 Osaka, Kansai (im Folgenden: Japan-Pavillon) zum Einsatz kommt.

Green Planet clear folder will be given to 1200 visitors each day at the Japan Pavilion "Farm Area" from April 13 to mid-June. [Photo by Ministry of Economy, Trade and Industry]

Der Japan-Pavillon wird das Konzept der Zirkulation basierend auf dem Thema "Zwischen Leben" in drei Bereichen zum Ausdruck bringen: im Pflanzenbereich, im Farmbereich und im Fabrikbereich. Im "Farmbereich" werden Gefäße aus Green Planet mit CO2 in Zylindern als Rohmaterial ausgestellt (*1), und im "Pflanzenbereich" wird ein Bild der aus Green Planet hergestellten Gefäße gezeigt, die von Mikroorganismen in einem Aquarium biologisch abgebaut werden und zu CO2 und Wasser zurückkehren.

Außerdem werden im Japan-Pavillon Green-Planet-Klarsichthüllen verschenkt (*2). Green Planet ist ein recycelbares Material, das aus Biomasse und CO2 hergestellt werden kann. Es wird von Mikroorganismen abgebaut, die in verschiedenen Umgebungen, einschließlich Boden und Meerwasser, leben, und kehrt als CO2 und Wasser in die Natur zurück. Durch die Beschaffung von Materialien, die zur Lösung des Problems der Umweltverschmutzung durch Kunststoffe beitragen können, helfen Sie dabei, den Staffelstab des Recyclings weiterzugeben, das wir in Japan beginnen werden.

Darüber hinaus wird Green Planet vom 8. bis 21. Juni in der SDGs-Ausstellungsecke des ORA Gaishoku-Pavillons "UTAGE" der Osaka Restaurant Management Association (Standort: Naniwa-ku, Stadt Osaka, Vertreter: Kanji Nakai) als Material vorgestellt, das zum Recycling von Kohlenstoff und zur Lösung des Problems der Meeresverschmutzung durch Kunststoffe beiträgt.

Gemäß unserem Leitbild "KANEKA denkt 'Wellness First'" bieten wir weltweit einen Mehrwert als Lösungsanbieter. Durch die Einführung von Green Planet können die Besucher der Expo dieses Material sehen und erleben, das aus der Natur stammt und in die Natur zurückkehrt. Wir werden durch dieses Ressourcenrecycling zur Initiative "Designing Future Society for Our Lives" beitragen.

*1. Wir kooperieren im Rahmen des Themas "Entwicklung der Polymersynthesetechnologie durch Mikroorganismen unter Verwendung von CO2 als direktem Rohstoff", das vom "Green Innovation Fund Project" der NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) übernommen wurde.

Pressemitteilung vom 22. März 2022

"Entwicklung einer Polymersynthesetechnologie durch Mikroorganismen unter Verwendung von CO2 als direktem Rohstoff" wurde als Projekt des NEDO Green Innovation Fund ausgewählt

https://www.kaneka.co.jp/en/topics/news/2023/ennr2303221.html

*2. Wird Besuchern des Japan-Pavillons vom 13. April bis Mitte Juni im 'Farmbereich' ausgehändigt.

