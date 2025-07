Die Kaneka Corporation (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio; President: Kazuhiko Fujii) (TOKYO:4118) hat für ihren funktionellen Lebensmittelzusatzstoff KANEKA UBIQUINOLTM (aktive Form von Coenzym Q10) in Pulverform nach einer Bewertung des Shariah Research Institute der Takushoku-Universität das "Halal-Zertifikat (Zertifizierungsnummer: 355-TSRI/24)" erhalten, das von der JAPAN MUSLIM ASSOCIATION, einer religiösen Körperschaft, am 28. Mai ausgestellt wurde.

Halal certificate

Die Halal-Zertifizierung ist ein System, bei dem relevante Organisationen überprüfen, ob Produkte oder Dienstleistungen keine nach der Scharia (islamisches Recht) verbotenen Inhaltsstoffe enthalten, und deren Konformität mit der Scharia bestätigen. Wir bemühen uns aktiv um den Erwerb verschiedener Zertifizierungen, um die Sicherheit unserer Rohstoffe zu gewährleisten, und freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir für KANEKA UBIQUINOLTM ein Halal-Zertifikat erhalten haben.

Derzeit beträgt die muslimische Bevölkerung weltweit etwa 1,9 Milliarden Menschen, und es wird geschätzt, dass sie bis 2030 auf 2,2 Milliarden anwachsen wird. In südostasiatischen Ländern wie Malaysia und Indonesien, in denen Muslime mit Menschen anderer Glaubensrichtungen zusammenleben, wurden strenge Standards und Vorschriften eingeführt, um die Sicherheit und Transparenz der verwendeten Rohstoffe zu gewährleisten, und die Bedeutung der Halal-Zertifizierung nimmt zu. Mit dem Erhalt dieses Halal-Zertifikats erwarten wir insbesondere in Südostasien eine Steigerung unserer Verkaufszahlen.

Basierend auf dem Leitbild "Wellness First" von KANEKA werden wir weiterhin auf vielfältige Bedürfnisse eingehen, indem wir hochwertige Produkte, Dienstleistungen und Werte anbieten, um die Gesellschaft gesünder zu machen. Unser Ziel ist es, das Leben der Menschen zu bereichern und die Gesellschaft in einer Vielzahl von Bereichen komfortabler zu gestalten.

