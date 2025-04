Die neuen amerikanischen Einfuhrabgaben belasten den Automobilhersteller mit potenziellen Mehrkosten von bis zu 8.641 Dollar pro Fahrzeug bei sinkendem Aktienkurs.

Die Aktie von Ford Motor leidet unter der angespannten Situation, verursacht durch die jüngst verhängten US-Autozölle. Nachdem die Trump-Administration Zölle in Höhe von 25 Prozent auf importierte Fahrzeuge und Fahrzeugteile eingeführt hat, steht der amerikanische Automobilhersteller unter erheblichem Kostendruck. Laut einer aktuellen Analyse des Center for Automotive Research (CAR) müssen Ford, General Motors und Stellantis mit Mehrkosten in Höhe von insgesamt 41,9 Milliarden Dollar rechnen. Pro Fahrzeug könnte dies für Ford Zusatzkosten von bis zu 8.641 US-Dollar bedeuten - eine massive Belastung, die den ohnehin schwächelnden Kurs weiter unter Druck setzt. Die Ford-Aktie notiert derzeit bei 8,13 Euro und hat allein im vergangenen Monat mehr als 13 Prozent an Wert verloren, während der Jahresverlust sogar bei knapp 34 Prozent liegt.

Analysten senken Kursziele angesichts struktureller Herausforderungen

Die Mehrheit der Experten hat angesichts der Zollproblematik ihre Prognosen für Ford nach unten korrigiert. Von den 26 Analysten, die die Aktie bewerten, halten sich 61,5 Prozent mit einer neutralen Einschätzung zurück, während jeweils 19,2 Prozent entweder bullish oder bearish positioniert sind. Besonders auffällig: Allein in der ersten Aprilwoche 2025 gab es mehrere Herabstufungen, und das durchschnittliche Kursziel wurde auf 10,23 USD gesenkt. Diese Zurückhaltung spiegelt die strukturellen Herausforderungen wider, mit denen der Autobauer zu kämpfen hat. Trotz einer fundamentalen Unterbewertung mit einem KGV von nur 6,4 für 2025 und einem äußerst niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,17 bleibt das Anlegervertrauen gedämpft - auch im Hinblick auf die für den 5. Mai anstehende Veröffentlichung der Q1-Zahlen.

