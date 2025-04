Der Anteilsschein des Erdgas-Spezialisten verliert weiter an Wert mit einem monatlichen Rückgang von 24% - dennoch setzen Marktbeobachter auf Erholung

Die Aktie des Erdgas-Anbieters Clean Energy Fuels verzeichnet weiterhin erhebliche Kursverluste. Am 11. April 2025 notierte das Papier bei 1,32 Euro, was einem Tagesverlust von 5,25 Prozent entspricht. Besonders alarmierend erscheint der monatliche Einbruch von über 24 Prozent. Die Aktie befindet sich damit in einem klaren Abwärtstrend, der sich auch im Jahresverlauf mit einem dramatischen Minus von 48,51 Prozent widerspiegelt. Vom 52-Wochen-Hoch bei 3,43 Euro, das Anfang Februar 2025 erreicht wurde, ist der Kurs mittlerweile um über 61 Prozent entfernt.

Analysten bleiben überraschend optimistisch

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Clean Energy Fuels ?

Trotz der anhaltenden Kursschwäche halten neun Analysten an ihrer überwiegend positiven Einschätzung fest. Bemerkenswerte 88,9 Prozent der Experten empfehlen die Aktie zum Kauf oder stufen sie als "Outperform" ein. Das durchschnittliche Kursziel von umgerechnet etwa 6,50 Euro liegt deutlich über dem aktuellen Niveau und würde einer potenziellen Vervierfachung entsprechen. Allerdings zeigen die stark divergierenden Kursziele zwischen 2,80 und 22,00 US-Dollar die Unsicherheit bei der Bewertung des Unternehmens. Dieses Spannungsfeld zwischen negativer Kursentwicklung und positiven Analysteneinschätzungen dürfte auch die bevorstehende Quartalsbilanz am 8. Mai prägen, wenn Clean Energy Fuels seine Q1-Ergebnisse für 2025 vorlegt.

Anzeige

Clean Energy Fuels-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Clean Energy Fuels-Analyse vom 11. April liefert die Antwort:

Die neusten Clean Energy Fuels-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Clean Energy Fuels-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 11. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Clean Energy Fuels: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...