Der Medienkonzern verstärkt seinen Aufwärtstrend mit 5,3% Wachstum binnen einer Woche, während Experten gemischte Prognosen bei soliden Finanzkennzahlen abgeben.

Die RTL Group Bertelsmann KgaA verzeichnete am 12. April 2025 leichte Kursgewinne. Das Wertpapier notierte zuletzt bei 33,70 Euro und setzte damit seinen positiven Trend der letzten Woche fort. In den vergangenen sieben Tagen konnte die Aktie des europäischen Medienkonzerns einen beachtlichen Anstieg von 5,30 Prozent verbuchen - eine bemerkenswerte Entwicklung vor dem Hintergrund der bevorstehenden Jahreshauptversammlung am 30. April. Seit Jahresbeginn hat die RTL-Aktie einen beeindruckenden Zuwachs von 24,31 Prozent erzielt, liegt jedoch noch immer knapp 6 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 35,90 Euro, das erst vor kurzem am 25. März 2025 erreicht wurde.

Besonders bemerkenswert ist die starke Performance im Vergleich zum Vorjahreszeitraum: Mit einem Plus von über 7 Prozent in den letzten zwölf Monaten und einem Abstand von mehr als 41 Prozent zum 52-Wochen-Tief von 23,85 Euro (November 2024) zeigt die Aktie eine robuste Entwicklung. Der Kurs liegt aktuell auch deutlich über seinem 200-Tage-Durchschnitt (14,09 Prozent), was auf einen stabilen langfristigen Aufwärtstrend hindeutet.

Analysten-Meinungen zwischen Optimismus und Zurückhaltung

Die Bewertungen der Finanzexperten für die RTL Group fallen derzeit gemischt aus. Während der durchschnittliche Konsens mit "OUTPERFORM" grundsätzlich positiv ist und ein mittleres Kursziel von 34,68 Euro nahelegt (3,37 Prozent über dem aktuellen Niveau), haben einige Analysten ihre Prognosen zuletzt nach unten korrigiert. Am 9. April 2025 bestätigte mindestens ein Analystenhaus seine "Neutral"-Bewertung für die RTL-Aktie.

Fundamentale Kennzahlen sprechen weiterhin für das Unternehmen: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,38 für 2025 und einem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,84 erscheint die Aktie im Branchenvergleich attraktiv bewertet. Insbesondere die Dividendenprognosen fallen positiv aus, wobei Analysten auf eine "relativ hohe prognostizierte Dividende" hinweisen. Zudem punktet RTL mit starkem Cashflow, was die solide Finanzposition des Konzerns unterstreicht. Allerdings sehen Marktbeobachter ein begrenztes Potenzial für das Gewinnwachstum in den kommenden Jahren, und die jüngsten Umsatzprognosen wurden leicht nach unten korrigiert.

