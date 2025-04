Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenKYG9687V1059 WiMi Hologram Cloud Inc. 14.04.2025 KYG9687V2040 WiMi Hologram Cloud Inc. 15.04.2025 Tausch 20:1US1255255275 Creative Media & Community Trust Corp. 14.04.2025 US12564W1027 Creative Media & Community Trust Corp. 15.04.2025 Tausch 25:1CA77935R1082 Rover Critical Minerals Corp. 14.04.2025 CA77935R2072 Rover Critical Minerals Corp. 15.04.2025 Tausch 10:1BMG2581C1091 CSI Properties Ltd. 14.04.2025 BMG2581C2081 CSI Properties Ltd. 15.04.2025 Tausch 2:1