HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 407 Euro auf "Buy" belassen. Für einen Kauf von Versicherungsaktien sprächen drei Gründe, auch wenn sie sich dem näherten, was er als fairen Wert ansehe, schrieb Analyst Michael Huttner in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Dies seien steigende Free Cashflows, zunehmende Betriebsgewinne und wachsende Erträge. Die Allianz zählt er zu seinen "Top Picks" im Sektor./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2025 / 16:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0008404005