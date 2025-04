München (ots) -- Von der TV-Welt an die Kasse: Alessia Herren startet im Einzelhandel- Neue Geschichten aus dem Kult-Supermarkt zwischen Eigelstein und Hauptbahnhof- Start der neuen Staffel "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" ab 12. Mai montags bis freitags um 16:05 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Nicht lange ist es her, dass Alessia Herren im Dschungelcamp ihren Wunsch nach einem Job im Einzelhandel äußerte - dieser Wunsch wird in den neuen Folgen von "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" jetzt Wirklichkeit! Denn die 23-Jährige will im Kölner Kult-Supermarkt zwischen Eigelstein und Hauptbahnhof endlich ihre ersten Einzelhandels-Erfahrungen sammeln. Und das unter der Führung von Marktchef-Legende Udo Ridders. Wie wird sich das Reality-Sternchen im Supermarkt schlagen? Hängt sie ihre TV-Karriere für den Einzelhandel an den Nagel? Und kann sie sich gut in das Team integrieren? Denn eines ist sicher: Zwischen Fleischfan Daniel, Security Ibo und Markt-Mutti Brigitte wird es nie langweilig ...Es ist offiziell: Der Kölner Kult-Supermarkt am Eigelstein gewährt ab dem 12. Mai wieder täglich exklusive Einblicke hinter die Kulissen des turbulenten Einzelhandel-Alltags. Wieder mit dabei ist Marktinhaber Udo, der sein Team mit viel Herz, Disziplin und einer großen Portion Humor fest im Griff hat.Ob ein prominenter Neuzugang daran etwas ändern wird? Denn in den neuen Folgen will Alessia Herren ihre ersten Erfahrungen im Supermarkt-Alltag sammeln und taucht in eine ganz neue Welt ein. Während sie sonst ihr Geld mit Instagram und Reality-TV verdient, heißt es jetzt für sie: früh aufstehen, pünktlich sein und sich in ein Team integrieren. Ob Alessia der Herausforderung gewachsen ist? Wie gefällt der 23-Jährigen die Arbeit im Supermarkt wirklich? Und werden Chef Udo und sein Team mit ihr zufrieden sein?Keine leichte Aufgabe, denn in dem mit großem Aufwand frisch renovierten Markt gleicht kein Tag dem anderen. Neue Wege, über 2.000 neue Produkte, neue Abläufe - für das gesamte Team eine echte Herausforderung! Nicht nur das Sortiment vergrößert sich, auch das Supermarkt-Team wächst! Wie werden sich die Neulinge Markus, John und Clara schlagen? Eines ist sicher: Es wird gelacht, geweint und geschuftet!"Unser Supermarkt - mit Herz und Humor", ab 12. Mai 2025, montags bis freitags um 16:05 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Nach der TV-Ausstrahlung sind sie sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran wieder im PREMIUM-Bereich. Das Format wird von Brot&Butter ENTERTAINMENT produziert.Über "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor":In der Doku-Soap "Unser Supermarkt - mit Herz und Humor" bekommt das Publikum einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen eines Kölner Supermarkts, der Kultstatus hat. Was den Markt zwischen Eigelstein-Viertel und Hauptbahnhof so besonders macht, sind Chef Udo, seine knapp 60 Mitarbeitenden und der alltägliche Supermarkt-Wahnsinn. Authentische Geschichten, charmante Charaktere und die kleinen und großen Abenteuer des Supermarktalltags stehen im Mittelpunkt.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6016935