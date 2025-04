NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Gute Zwischenergebnisse des Konkurrenten Astrazeneca mit Enhertu in der Destiny-Brustkrebsstudie seien leicht negativ für die Schweizer, schrieb Analyst Richard Vosser in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Angesichts der gezeigten Wirksamkeit von Enhertu in Kombination mit Roches Perjeta dürften Wechsel zum neuen Roche-Mittel Phesgo unwahrscheinlich sein. Für Perjeta gebe es indes bereits Biosimilar-Alternativen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2025 / 19:48 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2025 / 00:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0012032048