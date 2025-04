Vinci kauft eigene Aktien im Rahmen eines 200-Millionen-Programms zurück, während der Kurs nahe am Jahreshoch liegt. Dividendenausschüttung steht bevor.

Die Vinci-Aktie zeigt sich stabil bei 118,40 Euro nach den jüngsten Transaktionen im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms. Gestern veröffentlichte der Konzern Details zu Käufen in der vergangenen Woche.

Millionenprogramm in vollem Gange

Zwischen dem 14. und 18. April kaufte Vinci eigene Aktien zurück - genehmigt durch die Hauptversammlungen vom April 2024 und 17. April 2025. Die Transaktionen sind Teil eines umfangreichen Programms: Bis zum 28. April soll ein Investmentdienstleister im Auftrag des Unternehmens Aktien im Wert von bis zu 200 Millionen Euro erwerben.

Was bedeutet das für Anleger? Der konsequente Rückkauf spricht eine klare Sprache: Das Management zeigt Vertrauen in die eigene Bewertung. Während sich der Bau- und Infrastruktursektor in einem schwierigen Marktumfeld bewegt, setzt Vinci auf diese Strategie zur Steigerung des Aktionärswerts.

Dividenden-Termin im Blick

Parallel läuft die Dividenden-Ausschüttung: Gestern war der Stichtag für die am 24. April geplante Zahlung. Die Kombination aus Rückkäufen und regelmäßigen Dividendenzahlungen unterstreicht Vinci's konsequente Kapitalrückführungspolitik.

Technisch betrachtet notiert die Aktie nur 1,6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 120,35 Euro. Seit Jahresanfang legte der Titel bereits 19% zu - ein starkes Signal in volatilen Zeiten.

