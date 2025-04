Nach leichten Zugewinnen am Dienstag beginnt der Handel am Mittwoch mit deutlichen Kursgewinnen. Ausgerechnet Donald Trump ist der Grund für die frische Euphorie. Der US-Präsident will zu China "nett" sein und bald einen Deal finalisieren. Außerdem beabsichtige er nicht, US-Notenbankchef Jerome Powell zu entlassen. Speziell auf Unternehmensseite sollte man einen Blick auf BASF, Continental, Delivery Hero, Infineon, Puma, SAP und VW werfen.

