NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 85 Franken auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihr Bewertungsmodell am Dienstagabend im Vorfeld der Quartalszahlen an die neue Bilanzstruktur der Schweizer mit Waters & Premium Beverages als eigenständigem Geschäft an. An ihren Schätzungen ändert sich im Vergleich zu ihrem früheren Ausblick auf den Bericht am Donnerstag nichts./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2025 / 19:11 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0038863350