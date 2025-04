NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 75 Franken belassen. Ein schwaches Wachstum aus eigener Kraft (Real Internal Growth) überschatte eine leicht über der Erwartung liegende Umsatzentwicklung, schrieb Analyst David Hayes in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das schwache Wachstum aus eigener Kraft könne sich im zweiten Quartal fortsetzen./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 01:36 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2025 / 01:36 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0038863350