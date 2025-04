NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 73 Franken belassen. Analyst Callum Elliott wertete diese als solide, aber unspektakulär. Einen größeren Kursimpuls dürften die Zahlen den Aktien des Lebensmittelkonzerns wohl nicht verleihen, so der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 05:56 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2025 / 05:56 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0038863350