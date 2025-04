ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 338 Franken belassen. Der Umsatz des Pharmakonzerns habe seine und die Konsensschätzung um zwei Prozent übertroffen, schrieb Analyst Matthew Weston in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Mit Blick auf Importzölle der USA wertete er es positiv, dass die Schweizer die Produktionskapazitäten in dem Land erhöhten und bereits mit dem Technologietransfer begonnen hätten./bek/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 06:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2025 / 06:50 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0012032048