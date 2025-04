FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Roche von 265 auf 250 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Umsatzzahlen zum ersten Quartal seien insgesamt ordentlich ausgefallen, hätten aber eine etwas durchwachsene Entwicklung der wichtigsten Vermögenswerte aufgezeigt, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er unter anderem mit gesunkenen Bewertungsmultiplikatoren in der Pharmabranche./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2025 / 08:00 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0012032048