LION E-Mobility und LeapEnergy schließen strategische Partnerschaft Zug, 29. April 2025 - Die LION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270) , ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, gibt die strategische Zusammenarbeit ihrer Tochtergesellschaft LION Smart GmbH mit LeapEnergy, einer Tochter des chinesischen Leapmotor Technology Konzerns, bekannt. Ziel ist die gemeinsame Entwicklung und Vermarktung von Batterie- und Energiespeicherlösungen (BESS) in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Italien, Frankreich, Großbritannien und Kanada. LION Smart übernimmt exklusiv Vertrieb, Projektumsetzung und Service der LeapEnergy-Produkte in diesen Märkten - koordiniert vom Standort Hildburghausen. Die Partnerschaft verbindet LeapEnergys Serienfertigungskompetenz mit LION Smarts Know-how in Systemintegration und Marktzugang in Europa und Nordamerika. Verantwortlich für die Pressemitteilung: Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG

