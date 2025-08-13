Die Projektentwickler Lion Smart Production und Münchner Solarkraftwerk & Verwaltungs GmbH wollen gemeinsam vom wachsenden Markt der Großbatteriespeicher profitieren. 40 Großspeicherprojekte befinden sich in der Pipeline. Die Lion E-Mobility AG, ein Schweizer Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, hat bekanntgegeben, dass ihre Tochtergesellschaft Lion Smart Production GmbH eine strategische Partnerschaft mit Münchner Solarkraftwerke eingegangen ist. Münchner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
