LION E-Mobility und LeapEnergy schließen strategische Partnerschaft für Batterie- und Speicherlösungen Zug, 29. April 2025 - Die LION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270), ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, gibt die strategische Partnerschaft ihrer Tochtergesellschaft LION Smart GmbH mit dem Batteriehersteller LeapEnergy bekannt - einer Tochter des chinesischen Automobilunternehmens Leapmotor Technology. Ziel dieser Kooperation ist die gemeinsame Entwicklung und Vermarktung von Energiespeicherlösungen in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Italien, Frankreich, Großbritannien und Kanada - sowohl im Bereich Elektromobilität als auch im wachsenden Segment stationärer Batteriespeicher (Battery Energy Storage Systems, BESS). Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt LION Smart den exklusiven Vertrieb, die Projektumsetzung und den Service für die BESS-Produkte von LeapEnergy in den genannten Ländern. Die operative Abwicklung erfolgt vom Standort Hildburghausen aus. Synergien in Fertigung, Integration und Betrieb

Die Partnerschaft vereint industrielle Fertigungskompetenz mit bewährter Marktzugänglichkeit: LeapEnergy verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung und Serienproduktion hochwertiger Batteriemodule und hat bereits mehrere hunderttausend Einheiten an das Mutterunternehmen Leapmotor Technology - einen führenden chinesischen Automobilhersteller - geliefert. LION Smart bringt tiefgreifendes Know-how in der Systemintegration, etablierten Marktzugang in Europa und Nordamerika sowie langjährige Erfahrung bei der Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen und stationären Anwendungen ein. Darüber hinaus ist LION Smart für die Umsetzung der Speichersysteme verantwortlich - einschließlich Installation, Inbetriebnahme und langfristigem Service. Dank eines bewährten Servicenetzwerks wird eine reibungslose Projektabwicklung und ein zuverlässiger Betrieb sichergestellt. "Diese strategische Partnerschaft ist ein zentraler Baustein für unser weiteres Wachstum. Sie erweitert unser Portfolio um hochwertige Speicherlösungen und erschließt neue Marktpotenziale", sagt Dr. Joachim Damasky, CEO der LION E-Mobility AG. "Wir freuen uns sehr auf die enge Zusammenarbeit mit LeapEnergy und sehen großes gemeinsames Potenzial." "Wir sehen großes Potenzial in der strategischen Partnerschaft mit LeapEnergy und freuen uns besonders, mit der BESS-Sparte eine weitere Säule für die Diversifikation unseres Geschäfts zu etablieren. Ziel ist es, gemeinsam mit LeapEnergy in den kommenden Jahren zu einem bedeutenden Akteur am Markt zu werden", sagt Alessio Basteri, Vorsitzender des Verwaltungsrats der LION E-Mobility AG. Herr Song Yining, CEO von LeapEnergy, ergänzt: "Mit LION Smart haben wir einen Partner gefunden, der unsere Produkte technisch versteht und im Markt positionieren kann. Diese Partnerschaft markiert einen wichtigen Meilenstein in unserer internationalen Expansion." Über LION E-Mobility AG

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen für Elektrofahrzeuge sowie für stationäre und industrielle Anwendungen. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von derzeit 2 GWh ist LION optimal positioniert, um die steigende Nachfrage nach leistungsfähigen Energiespeicherlösungen zu bedienen.



Das Unternehmen betreibt hochautomatisierte Montagelinien für Batteriemodule in der firmeneigenen Produktionsstätte in Deutschland. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Anforderungen an Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Gegründet im Jahr 2011, ist die LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH97) an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg gelistet.



www.lionemobility.com Über LION Smart GmbH

Die LION Smart GmbH ist ein innovativer Entwickler von Batteriesystemen mit Fokus auf nachhaltige und leistungsstarke Energiespeicherlösungen. Das Unternehmen bietet zukunftsweisende Technologien wie das immersionsgekühlte Batteriesystem und verfügt über umfassende Expertise in Qualität, Industrialisierung und Produktion. Über LeapEnergy

LeapEnergy ist ein führender Hersteller von Batteriesystemen mit eigener Entwicklungs- und Fertigungskompetenz. Das Unternehmen bietet vollständige Batteriesystemlösungen - inklusive Pack-Design, BMS-Entwicklung, CFD- und CAE-Simulation sowie Validierung - und verfügt über eine vollständige industrielle Wertschöpfungskette bis hin zum Recycling von Batteriezellen und -packs. Kontakt:

LION Smart GmbH

Parkring 11-13

85748 Garching b. München

sales@lionsmart.com

www.lionsmart.com LION E-Mobility Investor Relations

Kirchhoff Consult

lion@kirchhoff.de

ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com LeapEnergy

Room220-116, Comprehensive Office Building

No.222, Lvyin Road

Qianjin Street, Qiantang District, Hangzhou, Zhejiang

Wang_jining@leapmotor.com



