Tecnotree, ein global führender Anbieter digitaler Plattformen und Serviceleistungen für künstliche Intelligenz (KI), 5G und cloud-native Technologien, gab heute seine Finanzergebnisse des ersten Quartals 2025 bekannt. Neben stabilen finanziellen Ergebnissen verzeichnet das Unternehmen einen signifikant verbesserten freien Cash-Flow und strategische Fortschritte in der Diversifizierung seiner Märkte.

Die Ergebnisse des ersten Quartals

Nettoverkauf von 16,9 Millionen Euro (16,3 Mio. €), +3,7 im Vorjahresvergleich, und 17,1 Mio. nach bereinigten Währungsschwankungen, +4,6 gegenüber dem Vorjahr.

Betriebsgewinn 4,5 Millionen Euro (4,4 Mio. €), +2,3 im Vorjahresvergleich.

Operative Marge 26,9 (27,2 %).

Auf 1,4 Millionen Euro verringerte Wechselkursverluste (vorher 1,7 Mio. €).

Nettoeinkünfte 1,5 Millionen Euro (1,6 Mio. €), -5,6 gegenüber dem Vorjahr.

Brutto-Cash-Flow aus den Operationen 6,4 Millionen Euro (1,0 Mio. im Vorjahresvergleich).

Ein positiver freier Cash-Flow von 1,0 Millionen Euro (vorher -4,7 Mio. €).

Gewinn pro Aktie 0,1 Euro (vorher 0,1 €).

Auftragsbestand zum Ende des Zeitraums 70,3 Millionen Euro (74,8 Mio. €).

Tecnotree verzeichnete beständige Cash-Flow-Ergebnisse, begleitet von höheren eingezogenen Beträgen und einem disziplinierten Kostenmanagement. Die Forderungslaufzeiten gingen von 216 Tagen im Vergleichsquartal signifikant auf 155 Tage zurück, was zum nunmehr positiven freien Cash-Flow beitrug. Die Investitionsquote ging von 20,8 im ersten Quartal 2024 auf 14,7 zurück, was die Reife und Stabilität der digitalen Produktpalette von Tecnotree widerspiegelt.

Tecnotree erzielte deutliche strategische Fortschritte in der geografischen Diversifizierung seiner Auftragsüberhänge: Das Unternehmen steigerte seine Auftragsbestände in Europa und auf dem amerikanischen Kontinent von 8,7 Millionen Euro im ersten Quartal 2024 auf 12,1 Millionen Euro und verwaltete gezielt die Risiken an Grenzmärkten. Folglich fiel der Anteil der in volatilen Währungen notierten Gewinne deutlich vom Vorjahreswert 45 auf 15 %.

Übereinstimmend mit dem Wandel zu einem Modell stabiler, wiederkehrender Einkünfte hielt Tecnotree seine jährlich wiederkehrenden Umsätze bei 7,6 Millionen Euro. Nach wie vor konzentriert sich das Unternehmen auf die Steigerung lizenzgestützter Einkünfte und fördert die Einführung und Übernahme seiner digitalen Plattformen im Rahmen offener digitaler Architektur (ODA).

Außerdem erhielt Tecnotree die Anerkennung von Branchenorganisationen wie TMForum und Gartner für seine führenden Innovationen und Fortschritte in der künstlichen Intelligenz, der Monetarisierung des 5G-Netzwerks und für seine digitalen Unternehmensplattformen. Tecnotree ist für seine Implementierung offener digitaler Architektur mit der MTN-Gruppe bei mehreren Betreibergesellschaften als Finalist des TM Forum Excellence Awards nominiert. Darüber hinaus gewann Tecnotree die Auszeichnung als Telecom-Anbeter des Jahres für die Implementierung der Tecnotree Moments-Plattform zum Management der auf generative künstliche Intelligenz gestützten Kampagne bei den Asia Telecom Awards. Der Gartner Market Guide erteilte Tecnotree seine Anerkennung für Einnahmenmanagement und Monetarisierung im Jahr 2025. Erstmals erhielt Tecnotree auch die Auszeichnung der Gartner Market Guide für CSP Marketplaces von Cloud-Lösungs-Anbietern, was die Vision und Strategie unserer Investitionen einmal mehr bestätigt.

Padma Ravichander, die Firmenchefin von Tecnotree, sagte "Ich freue mich besonders über unsere beständigen Ergebnisse und möchte unsere vier nacheinander erzielten Quartale mit positivem freiem Cash-Flow von 1,0 Millionen Euro hervorheben. Das ist eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem Minus von 4,7 Millionen Euro im gleichen Vorjahreszeitraum. Unsere Nettoverkäufe begannen das Jahr 2025 robust mit einem Zuwachs von 3,7 gegenüber dem Vorjahr, begünstigt durch den strategischen Blick auf margenstarke Lizenzgewinne und geografische Diversifizierung. Unsere Betriebsgewinne hielten sich stabil auf 4,5 Millionen Euro. Das spiegelt eine erfolgreiche Verwaltung der Margen im Rahmen der Kostenoptimierungs-Initiativen wider. Andererseits stiegen die Auftragsüberhänge in Europa und auf dem amerikanischen Kontinent deutlich. Das zeigt unsere erfolgreiche Markt-Diversifizierung. Außerdem trugen unsere Anstrengungen, die Auswirkungen der Grenzmärkte zu minimieren, und ein optimiertes Betriebskapital zu einer gesunden Bilanz bei. Die Forderungslaufzeiten fielen um 28 und die nicht erfüllten Forderungen nahmen im Vorjahresvergleich um 7,4 Millionen Euro ab. Des Weiteren ging die Investitionsquote signifikant zurück, was die Reife unserer digitalen Produktpalette verdeutlicht.

Unsere Marke erhält zunehmende Anerkennungen, darunter die Auszeichnungen von TMForum und Gartner in den Bereichen der künstlichen Intelligenz, 5G-Monetarisierung und digitalen Unternehmens-Dienstleistungen. Tecnotree ist nach wie vor einer der wenigen Wegbereiter offener digitaler Architektur (ODA) und führt die Übernahme moderner offener Frameworks an. So erwarten wir vertrauensvoll die Erfüllung unserer Leitziele für das Jahr 2025. Hierzu zählen die Margen-Erweiterung, das Wachstum wiederkehrender Einkünfte und weitere Verbesserungen des freien Cash-Flows. Damit ist Tecnotree für eine langfristige und nachhaltige Wertschöpfung vorzüglich positioniert. Unsere Auftragsquellen sind nach wie vor solide, und wir erwarten eine kurzfristige Erholung der Bestellungen."

Über Tecnotree

Tecnotree st ein Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree führt die Liste der Open API Conformance-Zertifizierungen des TM-Forums mit 59 zertifizierten Open APIs an, darunter 9 echte offene APIs. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für herausragende Leistungen und das kontinuierliche Bestreben, sowohl CSPs als auch DSPs differenzierte Erfahrungen und Services zu bieten. Der agile und quelloffene digitale BSS-Stack von Tecnotree deckt das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und der Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen ab und eröffnet dadurch Möglichkeiten, die über die Konnektivität hinausgehen. Um digital vernetzte Communitys in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen, bietet Tecnotree seinem Kundenstamm außerdem Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digital Marketplaces über die Tecnotree Moments-Plattform an. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

