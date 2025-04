The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.04.2025.Die folgenden Instrumenteauf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.04.2025ISIN NameNL0011832936 Cosmo Pharmaceuticals N.V.US35952H7008 Fuelcell Energy Inc.US7185461040 Phillips 66US4278661081 The Hershey Co.