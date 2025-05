Alle Dollarbeträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar ausgewiesen.

Vancouver, Kanada - 1. Mai 2025 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. ("Endeavour" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) (NYSE: EXK; TSX: EDR) freut sich, den Abschluss der Übernahme von Compañia Minera Kolpa S.A. ("Minera Kolpa") und seines wichtigsten Vermögenswertes, der Mine Huachocolpa Uno ("Kolpa"), gemäß der in der Pressemeldung von Endeavour vom 1. April 2025 angekündigten Aktienkaufvereinbarung (die "Vereinbarung") bekannt zu geben.

Im Rahmen der Vereinbarung erwarb Endeavour alle ausstehenden Anteile an Minera Kolpa und dessen wichtigsten Vermögenswert, Kolpa, von den Anteilseignern, bei denen es sich um verbundene Unternehmen von Arias Resource Capital Management und Grupo Raffo handelt. Der Gesamtpreis für die Übernahme beläuft sich auf 145 Millionen $, wovon 80 Millionen $ in bar und 65 Millionen $ in Form von Stammaktien von Endeavour bei Abschluss der Transaktion zu zahlen sind. Darüber hinaus hat sich Endeavour im Rahmen der Transaktion bereit erklärt, beim Eintreten bestimmter Ereignisse zusätzliche bedingte Barzahlungen in Höhe von bis zu 10 Millionen $ zu leisten. Außerdem wird Endeavour eine ausstehende Forderung von etwa 20 Millionen $ (netto) übernehmen, die von Minera Kolpa zurückgezahlt werden muss.

Das Unternehmen freut sich auch, den Abschluss des Kupfer-Stream im Wert von 35 Millionen US$ mit Versamet Royalties Corporation bekannt zu geben, der zusammen mit der Bought Deal-Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 50 Millionen US$, deren Abschluss bereits in der Pressemeldung von Endeavour vom 16. April 2025 mitgeteilt wurde, zur Finanzierung der Barkomponente der Übernahme verwendet wird.

Über Kolpa

Minera Kolpa ist ein seit langem bestehender Bergbaubetrieb mit Silberschwerpunkt in den Bezirken Huachocolpa und Santa Ana, etwa 490 Kilometer südöstlich von Lima (Peru), der sich seit mehr als 25 Jahren ununterbrochen in Produktion befindet. Der Betrieb erfolgt derzeit mit einer Kapazität von 1.800 Tonnen pro Tag (t/d) und bietet starkes Explorationspotenzial, wobei die Erhöhung des Durchsatzes auf 2.500 t/d geplant ist. Im Jahr 2024 produzierte die Mine 2,0 Millionen Unzen Silber sowie 19.820 Tonnen Blei, 12.554 Tonnen Zink und 518 Tonnen Kupfer, was insgesamt etwa 5,1 Millionen Unzen Silberäquivalent entspricht. Im ersten Quartal 2025 produzierte die Mine 567.269 Unzen Silber sowie 5.302 Tonnen Blei, 3.416 Tonnen Zink und 72 Tonnen Kupfer, also insgesamt etwa 1,2 Millionen Unzen Silberäquivalent.

Im April erhielt Kolpa eine Umweltgenehmigung für die Erweiterung der Betriebskapazität auf 2.500 t/d; man bemüht sich nun um die Erteilung einer Betriebsgenehmigung für die erhöhte Produktionskapazität, die für das dritte Quartal 2025 erwartet wird.

Der nachhaltige Kapitalbedarf für den Rest des Jahres wird auf 13 Millionen $ geschätzt, wovon 4 Millionen $ für die Erweiterung des Bergedamms, 3 Millionen $ für die Erschließung der Mineninfrastruktur und der Rampe sowie 5 Millionen $ für verschiedene andere Projekte vorgesehen sind.

Darüber hinaus hat das Management ein Explorationsprogramm im Wert von 8 Millionen $ geplant, um die jüngsten Explorationsentdeckungen in der Nähe der Mine weiter zu definieren und möglicherweise zu erweitern, potenzielle Erweiterungen der bekannten Mineralisierung ins Visier zu nehmen und eine Ressourcenschätzung zu veröffentlichen.

Die nachhaltigen Kapital- und Explorationsausgaben sollen aus dem operativen Cashflow gedeckt werden.

Über Endeavour Silver

Endeavour ist ein mittelgroßes Edelmetallunternehmen, dass sich nachhaltigen und verantwortungsvollen Bergbaupraktiken verpflichtet hat. Mit Betrieben in Mexiko und Peru und der Entwicklung seiner neuen Schlüsselmine im Bundesstaat Jalisco, Terronera, möchte das Unternehmen einen positiven Beitrag zur Bergbauindustrie und den Gemeinden, in denen es tätig ist, leisten. Darüber hinaus verfügt Endeavour über ein Portfolio von Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, um sein Ziel zu erreichen, ein erstklassiger führender Silberproduzent zu werden.

