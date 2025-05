Der DAX hat sich am Freitag mit einer starken Vorstellung ins Wochenende verabschiedet. Er ging mit einem Plus von 2,6 Prozent auf 23.086,65 Zählern aus dem Handel. Dies war der achte Gewinntag in Folge. Das Wochenplus belief sich auf 3,8 Prozent. Auf dem Weg in Richtung Rekordhoch bei 23.476 Zählern legt der DAX zum Start in die neue Woche aber eine kleine Verschnaufpause ein. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montagmorgen 0,3 Prozent tiefer auf 23.026 Zähler und damit aber weiter ...

