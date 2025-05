Am Dienstag hat die Wahl des neuen Kanzlers für reichlich Turbulenzen am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Nach dem Scheitern im ersten Wahlgang ging der DAX erst einmal in die Knie, um nach der erfolgreichen Wahl im zweiten wieder einen Großteil der Verluste reinzuholen. Heute stehen unter anderen Auto1, BWM, Fresenius, Hensoldt, Jungheinrich, Schaeffler, Siemens Healthineers, Thyssenkrupp Nucera und Vonovia im Fokus.

