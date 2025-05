Wichtigste Punkte:

- Meridian hat Ausenco do Brasil Engenharia Ltda. (Ausenco) mit der Durchführung einer endgültigen Machbarkeitsstudie ("DFS") für das Au-Cu-Projekt Cabaçal beauftragt;

Die DFS soll vor Ende des ersten Halbjahres 2026 abgeschlossen werden.

- Meridian unterzeichnet Unternehmensvertrag mit Aurubis AG, Europas größtem Hüttenkonzern;

- Meridian und Aurubis vereinbaren technischen Austausch zur Optimierung der Cu + Au-Ag-Sulfidkonzentrate von Cabaçal:

Optimierung der Cu+Au-Ag-Sulfidkonzentrate von Cabaçal für das Schwebeschmelzverfahren (Kupfer);

- Schaffung eines unternehmerischen Rahmens zur Förderung des Exports von Cabaçals zukünftigen Cu-Au-Ag-Konzentraten nach Europa; und

Förderung der Einhaltung des EU-Gesetzes zur Sorgfaltspflicht in der Lieferkette und der OECD-Due-Diligence-Richtlinie durch Meridian.

LONDON, Vereinigtes Königreich, 8. Mai 2025. Meridian Mining UK S (TSX: MNO), (Frankfurt/Tradegate: 2MM) (OTCQX: MRRDF) ("Meridian" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/meridian-mining-uk-societas/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen Ausenco do Brasil Engenharia Ltda ("Ausenco") mit der Durchführung der endgültigen Machbarkeitsstudie ("DFS") auf seinem fortgeschrittenen Au-Cu-Projekt Cabaçal ("Cabaçal") in Mato Grosso, Brasilien, beauftragt hat. Ausenco ist ein international angesehenes Ingenieurbüro mit umfassender globaler und brasilianischer Erfahrung in der Durchführung von Machbarkeitsstudien für Projekte in der Größenordnung von Cabaçal. Nach Abschluss der DFS wird Meridian in der Lage sein, eine endgültige Investitionsentscheidung für den Bau von Cabaçal im Jahr 2026 zu treffen.

Herr Gilbert Clark, CEO, kommentiert: "Nachdem wir die PEA und die PFS für Cabaçal abgeschlossen haben, wobei letztere einen Kapitalwert von fast einer Milliarde Dollar für Cabaçal erbrachte, freue ich mich, die langfristige Beziehung mit Ausenco fortzusetzen, indem wir die DFS für Cabaçal von ihnen durchführen lassen. Mit Ausencos "A"-Team von, das bereits mit Cabaçal vertraut ist, können wir sofort mit der Studie beginnen, sie zügig vorantreiben und uns nach einer möglichen erfolgreichen Berichterstattung auf den Bau konzentrieren.

Ich freue mich sehr, dass wir eine wichtige Unternehmensbeziehung mit Aurubis aufgebaut haben, die wesentlich dazu beitragen wird, das Unternehmen von einem Ressourcenentwickler zu einem Bergbau- und Exportunternehmen zu entwickeln. Mit der Vereinbarung können wir jetzt damit beginnen, das Unternehmen auf die Einhaltung der Einfuhrbestimmungen Deutschlands und der Europäischen Union vorzubereiten, uns Zugang zu strategischem europäischem Eigenkapital und Projektfinanzierungsmöglichkeiten zu verschaffen und gleichzeitig unseren Zeitplan einzuhalten, um in naher Zukunft Brasiliens nächster Exporteur von Kupfer-Gold-Silber-Konzentraten zu werden".

Start der endgültigen Machbarkeitsstudie für Cabaçal

Die Vormachbarkeitsstudie für Cabaçal (Stichtag 10. März 2025) lieferte starke wirtschaftliche Ergebnisse mit einem Kapitalwert (NPV)5 nach Steuern von 984 Mio. USD und einem IRR von 61,2 % bei Kapitalkosten von 248 Mio. USD vor der Produktion ("die PFS"). Dies stellt eine solide Grundlage für den Start der DFS für Cabaçal dar und es wird erwartet, dass die Kernelemente der PFS mit minimalen Änderungen auf DFS-Niveau weiterentwickelt werden.

Eine aktualisierte Ressource und ein Minenplan werden unter Verwendung von Bohrergebnissen erstellt, die nach dem Stichtag der PFS-Datenbank gewonnen wurden. Dies wird auch die folgenden jüngsten hervorgehobenen Bohrergebnisse[i] umfassen:

Zone Bohrung Nr. Abschnitt (m) AuÄq (g/t) CuÄq (%) Ab (m) CCZ CD-639 20,9 6,5 4,4 95,3 Einschließlich 7,1 9,2 6,2 104,0 CCZ CD-636 26,6 2,6 1,8 176,3 Einschließlich 15,7 4,1 2,7 187,2 ECZ CD-654 9,9 14,8 11,0 29,3 Einschließlich 1,9 71,4 53,1 30,1 CCZ CD-656 35,3 1,7 1,3 118,7 Einschließlich 24,0 2,1 1,5 12.5,0

Der Prozessablaufplan von Cabaçal wird voraussichtlich dem für die PFS entwickelten Ablaufplan ähneln, wobei eine etwas feinere Vormahlung verwendet werden soll.

Ausenco hat einen Zeitplan für die Fertigstellung der DFS von Cabaçal sowie für die Zeit, die für die Generierung der für den Abschluss der Studie erforderlichen zusätzlichen Daten benötigt wird, erstellt. Demnach sollte die Studie vor Ende des ersten Halbjahres 2026 abgeschlossen sein. Das Unternehmen hat ergänzende Verträge im Zusammenhang mit der DFS mit Gruppen wie der brasilianischen GE21 abgeschlossen, die am Erfolg der PFS beteiligt waren.

Vorvertrag mit Aurubis

Meridian und Aurubis (zusammen die "Parteien") - ein weltweit führender Nichteisenmetallkonzern - haben einen unverbindlichen Vorvertrag unterzeichnet, um eine langfristige Unternehmensbeziehung und einen technischen Austausch zur Optimierung der zukünftigen hochwertigen Kupfer-Gold-Silber-Sulfidkonzentrate von Cabaçal einzuleiten ("der Vorvertrag"). Die Parteien werden technische Ideen untersuchen und austauschen, um künftige saubere, hochgradige Kupferkonzentrate von Cabaçal mit auszahlbaren Gold- und Silbergutschriften, wie in der PFS von Cabaçal beschrieben, für die Effizienz des Outotec-Schwebeschmelzofens zu optimieren. Schwebeschmelzöfen sind der gängigste Typ in den Kupferhütten Europas, wo Aurubis zwei Standorte betreibt: Hamburg (Deutschland) und Zlatitsa-Pirdop (Bulgarien).

Die Parteien werden auch zusammenarbeiten, um Meridians zukünftige Einhaltung des EU-Gesetzes zur Sorgfaltspflicht in der Lieferkette und der OECD-Leitlinien zur Sorgfaltspflicht voranzutreiben. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit der Parteien ist, dass das Unternehmen auf die zukünftige Einhaltung der Vorschriften für den Export von Cabaçal-Kupferkonzentraten in den drittgrößten Markt für Kupferkonzentrate, die Europäische Union, vorbereitet sein wird.

Strategisches Eigenkapital und Projektfinanzierungsprozess

Meridian arbeitet aktiv mit internationalen und nationalen Projektfinanzierungsbanken und -fonds zusammen, um den Projektfinanzierungsprozess parallel zum Fortschritt der DFS voranzutreiben. Der Vorvertrag bietet die Möglichkeit, sowohl Fremd- als auch Eigenkapital von deutschen und anderen europäischen staatlich geförderten Institutionen zu erhalten. Dazu gehören Bürgschaften im Rahmen des UFK-Programms für ungebundene Kredite und Eigenkapital aus dem von der KfW[ii] verwalteten Rohstofffonds. Das Management von Meridian verfügt über mehr als ein Jahrzehnt an Fondsmanagement- und Bankbeziehungen mit der KfW. Derartige künftige Vereinbarungen wären mit einer Vereinbarung über die Abnahme eines Teils der Produktion von Cabaçal verbunden, von der ein Hüttenkonzern wie Aurubis oder europäische Hersteller, die Kupfereinheiten benötigen, profitieren würden.

Über Meridian

Meridian Mining konzentriert sich auf:

- Die Erschließung und Exploration des Gold-Kupfer-Projekts Cabaçal VMS im fortgeschrittenen Stadium;

- Die erste Ressourcendefinition auf dem zweiten höhergradigen VMS-Projekt bei Santa Helena als erste Stufe der Erschließungsstrategie des Cabaçal-Hubs;

- Exploration des VMS-Gürtels Cabaçal auf regionaler Ebene, um die Strategie des Cabaçal-Hubs zu erweitern; und

- Exploration im Jaurú- und Araputanga-Grünsteingürtel (alle oben genannten Gebiete im Bundesstaat Mato Grosso, Brasilien).

Der technische Bericht der Vormachbarkeitsstudie (der "Technische Bericht der Vormachbarkeitsstudie") vom 31. März 2025 mit dem Titel "Technischer Bericht und Vormachbarkeitsstudie für das Gold-Kupfer-Projekt Cabaçal gemäß NI 43-101" beschreibt einen Kapitalwert (NPV)5 nach Steuern von 984 Mio. USD und einen IRR von 61.2 % IRR bei Kapitalkosten vor der Produktion von 248 Mio. USD, was zu einer Kapitalrückzahlung in 17 Monaten führt (unter der Annahme eines Metallpreisszenarios von 2.119 USD pro Unze Gold, 4,16 USD pro Pfund Kupfer und 26,89 USD pro Unze Silber). Cabaçal hat niedrige All-in-Sustaining-Costs (AISC, nachhaltige Gesamtkosten) von 742 USD pro Unze Goldäquivalent und ein Produktionsprofil von 141.000 Unzen Goldäquivalent während der Lebensdauer der Mine, was auf eine hohe metallurgische Ausbeute, ein niedriges Abraumverhältnis von 2,3:1 während der Lebensdauer der Mine und das niedrige Betriebskostenumfeld in Brasilien zurückzuführen ist.

Die Mineralreservenschätzung von Cabaçal umfasst nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 41,7 Millionen Tonnen mit 0,63 g/t Gold, 0,44 % Kupfer und 1,64 g/t Silber (bei einem Cut-off-Gehalt von 0,25 g/t Goldäquivalent).

Den Lesern wird empfohlen, den technischen PFS-Bericht in seiner Gesamtheit zu lesen. Der technische PFS-Bericht kann im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.meridianmining.co eingesehen werden.

Der technische Bericht der PFS wurde für das Unternehmen von Tommaso Roberto Raponi (P. Eng.), Principal Metallurgist bei Ausenco Engineering Canada ULC; Scott Elfen (P. E.), Global Lead Geotechnical and Civil Services bei Ausenco Engineering Canada ULC; John Anthony McCartney, C.Geol, Ausenco Chile Ltda; Porfirio Cabaleiro Rodriguez (Ingenieurgeologe FAIG) von GE21 Consultoria Mineral; Leonardo Soares (PGeo, MAIG), leitender geologischer Berater von GE21 Consultoria Mineral; Norman Lotter (Ingenieur für Mineralaufbereitung; P.Eng.) von Flowsheets Metallurgical Consulting Inc. und Juliano Felix de Lima (Ingenieurgeologe MAIG) von GE21 Consultoria Mineral.

Im Namen des Board of Directors von Meridian Mining UK S

Herr Gilbert Clark - CEO und Direktor

Meridian Mining UK S

8th Floor, 4 More London Riverside

London SE1 2AU

United Kingdom

E-Mail: info@meridianmining.co

Tel.: +1 778 715-6410 (BST)

Warnhinweis hinsichtlich zukunftsgerichteter Informationen

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher inhärente Risiken und Ungewissheiten, wie unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Meridians jüngstem Jahresinformationsblatt, das auf www.sedarplus.ca veröffentlicht wurde, dargelegt. Obwohl diese Faktoren und Annahmen von Meridian angesichts der Erfahrungen und Wahrnehmungen des Managements in Bezug auf die gegenwärtigen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen als angemessen angesehen werden, kann Meridian keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und außer in den Fällen, in denen die geltenden Wertpapiergesetze dies vorschreiben, lehnt Meridian jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 Meridian Mining-Pressemitteilungen vom 24. Februar 2025 und 29. April 2025.

#_ednref2 Die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) ist die deutsche staatliche Investitions- und Förderbank mit Sitz in Frankfurt am Main.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79545Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79545&tr=1



Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19327837-meridian-ernennt-ausenco-brazil-leitenden-ingenieurbuero-endgueltige-machbarkeitsstudie-caba-al-unterzeichnet-vorvertrag-aurubis-ag