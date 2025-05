The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.05.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.05.2025ISIN NameCA5359195008 STARZ ENTERTAINMENT CL. BCA8549371091 STAR COPPER CORP.CA89157L1076 TOTAL HELIUM LTDES0117160111 CORP. FIN. ALBA INH. EO 1IT0000066016 MONRIF S.P.A. EO 0,19US04537Y2081 ASPIRA WOMENS HEA. NEWUS1597652056 CHARLES + COLVARD LTD.