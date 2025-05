Es ist ein Bild, das man recht selten zu sehen bekommt: Mit einem Kursverlust von über -4% ist die Münchener Rück-Aktie am Dienstagmorgen nicht nur der schwächste Wert im DAX, sondern auch das Schlusslicht im europäischen Leitindex Euro Stoxx 50. Was steckt hinter dem Kursrücksetzer des weltgrößten Rückversicherers und ist er eine gute Kaufgelegenheit? Verheerende Brandschäden Dass die verheerenden Waldbrände, die im Januar in und um Los Angeles ...

