Erst im Februar kündigte ThyssenKrupp den Börsengang der Marinetochter TKMS offiziell an und seitdem überschlugen sich die Ereignisse. US-Präsident Donald Trump sorgte weltweit für Aufsehen mit seiner teilweisen Abwendung von der NATO, Zollplänen und diversen Äußerungen in den sozialen Medien. Die Unsicherheit hat vor allem in Europa zugenommen.

