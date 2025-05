The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.05.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.05.2025ISIN NameFR0010128835 BQUE F.C.MTL 04/UND. FLRGB0006971013 ZYTRONIC PLC LS-,01CA68827L1013 OSISKO GOLD ROYALT.CA9284621005 VITAL BATTERY METALS INC