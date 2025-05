Die Berichtssaison in der DAX-Familie läuft auf Hochtouren. Zahlreiche Unternehmen legen am Donnerstag ihre Quartalszahlen vor. Nach dem Rekordhoch zu Wochenbeginn schaltet der Leitindex aber in den Korrekturmodus und geht mit einem leichten Minus in den Handel. Auf Unternehmensseite stehen Allianz, Ceconomy, Deutsche Telekom, Merck, ProSieben, RWE, Siemens und Thyssenkrupp im Fokus.

