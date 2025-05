AroCell AB: Report from AroCell's Annual General Meeting 2025

(Available in Swedish only)

Nedan redovisas de väsentliga beslut som fattades vid AroCells årsstämma tidigare idag den 15 maj 2025. Stämman hölls i AroCells lokaler i Stockholm samt genom poströstning. Samtliga beslut fattades i överensstämmelse med styrelsens och valberedningens förslag såsom de presenterats i kallelsen till årsstämman.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Utdelning

Stämman beslutade att inte lämna någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2024 och att ansamlad förlust om -240 009 499 SEK samt överkursfond om 441 007 028 SEK balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade om omval av Eva Nordström, Max Pihlqvist, Agneta Tufvesson Alm och Clas Runnberg samt nyval av Per-Anders Abrahamsson till styrelseledamöter. Fredrik Lindgren har avböjt omval.

Stämman beslutade därtill om omval av Max Pihlqvist till styrelseordförande.

Stämman beslutade om val av det registrerade revisionsbolaget Cedra Sverige AB till bolagets revisor. Cedra Sverige AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Sara Wallinder kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av principer för tillsättande av valberedning

Stämman beslutade att anta en ny instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Ändring av företagsnamn

Stämman beslutade att ändra bolagets företagsnamn från AroCell AB (publ) till IDL Diagnostics AB (publ) genom antagande av ny bolagsordning.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt på marknadsmässiga villkor som styrelsen bestämmer. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande genom emissioner med företrädesrätt för aktieägarna ska rymmas inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande genom emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än 20 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier.

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande och verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet.

