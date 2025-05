Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Vertrag

Photon Energy geht Partnerschaft mit Hyperion Renewables ein und unterzeichnet 34-MW-EPC/O&M-Vertrag in Rumänien



16.05.2025 / 08:13 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Photon Energy geht Partnerschaft mit Hyperion Renewables ein und unterzeichnet 34-MW-EPC/O&M-Vertrag in Rumänien

Beide Unternehmen arbeiten zusammen, um die installierte Leistung um weitere 4 MW zu erhöhen und so die Gesamtprojektgröße auf 38 MW zu steigern.

Der Baubeginn ist für Q3 2025 geplant, der kommerzielle Betrieb wird für Q3 2026 erwartet.

Diese Partnerschaft stellt Hyperions erstes Projekt aus seinem rumänischen Portfolio dar, das mit dem Bau beginnt, und unterstreicht die Expertise von Photon Energy bei der Bereitstellung von Lösungen für internationale Investoren in seinen Kernmärkten. Amsterdam/Frankfurt am Main - 16. Mai 2025 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) und Hyperion Renewables ("Hyperion") haben bekannt gegeben, dass sie einen EPC-Vertrag für ein 34-MW-PV-Solarprojekt in Sali?te, Rumänien, unterzeichnet haben. Das Projekt wurde von Hyperion entwickelt, einem führenden portugiesischen Entwickler erneuerbarer Energien, der 2021 in den rumänischen Markt eintrat und derzeit über eine Greenfield-Solarprojektpipeline von über 500 MW verfügt. Im Rahmen des Vertrags ist Photon Energy für die Planung, die Technologiebeschaffung und den Bau der Anlage verantwortlich. Beide Unternehmen arbeiten zusammen, um die installierte Leistung um weitere 4 MW zu erhöhen, wodurch sich die Gesamtgröße des Projekts auf 38 MW erhöht. "Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit Hyperion Renewables bei diesem bedeutenden 34-MW-Solarprojekt im rumänischen Sali?te. Dieses Projekt verdeutlicht unsere Fähigkeit, schlüsselfertige, groß angelegte Solarlösungen zu liefern, die den Übergang zu sauberer Energie unterstützen. Unsere Expertise in den Bereichen EPC und O&M, kombiniert mit den strategischen Investitionen von Hyperion, bildet eine solide Grundlage für den erfolgreichen Bau und Betrieb dieser Anlage. Wir setzen uns dafür ein, Mehrwert für unsere Partner zu schaffen, das regionale Wirtschaftswachstum zu unterstützen und Rumäniens Ziele im Bereich erneuerbare Energien voranzutreiben", sagte Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group. Der Baubeginn ist für das dritte Quartal 2025 geplant, die Inbetriebnahme ist für das dritte Quartal 2026 geplant. Zusätzlich zu den EPC-Leistungen übernimmt Photon Energy in den ersten drei Jahren Betriebs- und Wartungsleistungen (O&M), um optimale Leistung und Langlebigkeit des Kraftwerks zu gewährleisten. Dieses strategische Projekt unterstreicht die Expertise von Photon Energy bei der Bereitstellung von Lösungen für internationale Investoren in seinen Kernmärkten und markiert einen wichtigen Meilenstein für Hyperion als erstes Projekt, dessen Bau aus seiner rumänischen Pipeline beginnt. "Rumänien ist ein strategischer Markt für Hyperion, und das Projekt Sali?te stellt einen bedeutenden Meilenstein dar, da es das erste Projekt in unserem rumänischen Portfolio ist, das mit dem Bau beginnt - und damit unsere Fähigkeit demonstriert, Pipelines in Fortschritt umzusetzen. Wir freuen uns über die Umsetzung und werden den Rest unserer Entwicklungspipeline weiter vorantreiben, um zur Energiewende Rumäniens beizutragen", kommentierte Aytea Amandi, CEO von Hyperion Renewables. Das Projekt soll während seiner gesamten Lebensdauer etwa 35 bis 50 Arbeitsplätze vor Ort schaffen und so zur regionalen Wirtschaftsentwicklung beitragen. Diese Partnerschaft steht beispielhaft für das gemeinsame Engagement, die Energiewende voranzutreiben und eine nachhaltigere, dekarbonisierte Zukunft zu gestalten. Angetrieben von einer langfristigen Vision arbeiten Photon Energy und Hyperion Renewables zusammen, um den Übergang zu saubereren Energiesystemen konstruktiv zu begleiten. Das Solarprojekt Sali?te zeigt, wie koordinierte Technologie- und Investitionsanstrengungen die nationalen und EU-Klimaziele unterstützen, gleichzeitig die Energiesicherheit erhöhen und die lokale Wirtschaftsentwicklung durch die Schaffung von Arbeitsplätzen fördern können. Über die Photon Energy Group - photonenergy.com Die Photon Energy Group liefert weltweit Solarenergie- und Trinkwasserlösungen. Ihre Solarstromdienstleistungen werden von Photon Energy erbracht. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 180 MWp gebaut und in Betrieb genommen und besitzt Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 130 MWp. Derzeit entwickelt sie Projekte mit einer Gesamtleistung von 1 GWp in Australien, Ungarn, Polen, Rumänien und Südafrika und bietet Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für über 1,1 GWp in ihren Kernmärkten an. Der Geschäftsbereich New Energy verfügt über Stromhandelslizenzen in Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Serbien. Das Unternehmen ist einer der größten Anbieter von DSR-Diensten für den polnischen Übertragungsnetzbetreiber mit einer vertraglich vereinbarten Kapazität von ca. 320 MW für 2025 und aggregiert über sein virtuelles Kraftwerk (VPP) Energieerzeuger und -verbraucher mit einer Gesamtkapazität von über 480 MW. Der andere große Geschäftsbereich der Gruppe, Photon Water, bietet saubere Wasserlösungen einschließlich Aufbereitungs- und Sanierungsdienstleistungen sowie die Entwicklung und Verwaltung von Brunnen und anderen Wasserressourcen. Photon Remediation liefert umfassende Lösungen zur Umweltsanierung, einschließlich patentierter In-situ-Technologie, die nachweislich PFAS effektiv aus Grundwasser und Boden entfernt. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt sowie auf XETRA, Deutschlands führender Online-Handelsplattform, notiert. Die Photon Energy Group hat ihren Hauptsitz in Amsterdam und Niederlassungen in Australien und ganz Europa. Über Hyperion Renewables - photonenergy.com Hyperion Renewables ist ein auf der Iberischen Halbinsel ansässiges Unternehmen für erneuerbare Energien mit zwanzig Jahren Erfahrung in der Entwicklung, Finanzierung und dem Betrieb von Großprojekten für saubere Energie. Mit über 1 GW an entwickelten Photovoltaik-Projekten - und mehr als 400 MW, die bereits ans Netz angeschlossen sind - ist Hyperion ein wichtiger Akteur bei der Förderung der Energiewende. Seit 2023 beschleunigt das Unternehmen seine Transformation zu einem vollständig integrierten unabhängigen Stromerzeuger (IPP) und baut eine 5-GW-Pipeline aus, die Solar-, Wind-, Energiespeicher- und grünem Wasserstoff umfasst und sich auf die Iberische Halbinsel und Rumänien konzentriert. Das Unternehmen wird von CEO Aytea Alvarez Amandi und Executive Chairman Pedro Rezende geleitet und von einem kompetenten und engagierten Team von 50 Fachleuten unterstützt. Medienkontakte Martin Kysly

Photon Energy Group

Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation

Tel. +420 774 810 670

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com Francisco Ribeiro Duarte

Hyperion Renewables

Senior Project Manager

Tel. +351 917 061 834

E-mail: frd@hyperionrenewables.com

Investorenkontakt Joanna Rzesiewska

Photon Energy Group

Investor Relations Manager

Tel. +420777486464

E-mail: joanna.rzesiewska@photonenergy.com



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.