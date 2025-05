EQS-Ad-hoc: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

H&R GmbH & Co. KGaA: Freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot der H&R Holding GmbH



16.05.2025 / 09:33 CET/CEST

Insiderinformation gem. Art 17 MAR H&R GmbH & Co. KGaA: Freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot der H&R Holding GmbH Salzbergen, 16. Mai 2025. Die Geschäftsführung der H&R GmbH & Co. KGaA (kurz: H&R KGaA bzw. die "Gesellschaft") wurde heute darüber in Kenntnis gesetzt, dass die H&R Holding GmbH (die "Bieterin") entschieden hat, den Aktionären der Gesellschaft ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot (das "Angebot") für alle ausstehenden Aktien (ISIN: DE000A2E4T77) (die "Aktien") der Gesellschaft gegen Zahlung eines Angebotspreises in Höhe von EUR 5,00 je Aktie in bar zu unterbreiten. Eine von der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 27. Mai 2025 zu beschließende Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2024 wird den Aktionären der H&R KGaA vor einer Abwicklung des Angebots ausgeschüttet und verbleibt den Aktionären auch dann, wenn sie ihre Aktien in das Angebot einlegen werden. Sofern die von der persönlich haftenden Gesellschafterin und dem Aufsichtsrat vorgeschlagene Dividende in Höhe von EUR 0,10 je Aktie beschlossen wird, erhalten die das Angebot annehmenden Aktionäre somit insgesamt EUR 5,10 je Aktie. Beherrschender Gesellschafter der Bieterin ist Herr Nils Hansen, dem bereits 61,45 % der Aktien und Stimmrechte der Gesellschaft zugerechnet werden. Hintergrund des Angebots ist die Aufstockung der Beteiligung von Nils Hansen an der Gesellschaft. Geschäftsführung und Aufsichtsrat der Gesellschaft unterstützen grundsätzlich das geplante Angebot und sind der Ansicht, dass die Transaktion im Interesse des Unternehmens liegt. Vorbehaltlich der Prüfung der von der Bieterin zu veröffentlichenden Angebotsunterlage und der gemäß § 27 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes von Geschäftsführung und Aufsichtsrat abzugebenden und zu begründeten gemeinsamen Stellungnahme beabsichtigen Geschäftsführung und Aufsichtsrat den Aktionären der Gesellschaft die Annahme des Angebots zu empfehlen. Kontakt:

H&R GmbH & Co. KGaA, Leiter Investor Relations / Kommunikation, Ties Kaiser

Neuenkirchener Straße 8, 48499 Salzbergen

Tel.: +49 40 43218-321, Fax: +49 40 43218-390

Mail: ties.kaiser@hur.com

www.hur.com Die H&R GmbH & Co. KGaA:

Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R GmbH & Co. KGaA ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Rohölbasis und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig. Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:

Diese Insiderinformation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Insiderinformation gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.



