Die H&R GmbH & Co. KGaA hat ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot durch die H&R Holding GmbH erhalten. Der Angebotspreis beträgt 5,00 Euro je Aktie in bar. Zusätzlich sollen die Aktionäre eine Dividende von 0,10 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 erhalten, sofern diese am 27. Mai 2025 beschlossen wird. Damit ergibt ...

