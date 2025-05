Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, ob online, im Einzelhandel oder bei einer Urlaubsreise - Kartenzahlungen gewinnen immer mehr an Bedeutung. Auch kontaktloses Bezahlen mit Karte, Smartphone oder Smartwatch ist heute bereits Alltag - nicht nur in Industrienationen, sondern zunehmend auch in Schwellenländern. Da die Corona-Pandemie "kontaktlosen" Zahlungsmethoden noch Rückenwind...

Den vollständigen Artikel lesen ...