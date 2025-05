Reply, ein international tätiges Unternehmen für Systemintegration und IT-Beratung, wurde im "Gartner Magic Quadrant 2025 für Warehouse Management Systeme (WMS)" zum sechsten Mal in Folge als "Visionary" eingestuft. Diese Anerkennung spiegelt aus Sicht von Reply das kontinuierliche Engagement wider, eine innovative, KI-gestützte WMS-Lösung bereitzustellen, die global agierende Unternehmen bei der Digitalisierung und Optimierung ihrer Supply-Chain-Prozesse unterstützt. Die Bewertung basiert auf der Fähigkeit zur Umsetzung sowie der Vision von Reply.

LEA Reply ist eine digitale Supply-Chain-Plattform der nächsten Generation, die gezielt für die dynamischen Anforderungen moderner Logistik entwickelt wurde. Die Plattform verfügt über eine modulare, Cloud-native sowie Microservices-basierte Architektur und bietet somit maximale Flexibilität und Skalierbarkeit. So können Unternehmen schnell auf Veränderungen reagieren und Innovationen vorantreiben.

Im Zentrum steht das LEA Reply WMS, das durch optimierte Workflows, erhöhte Transparenz und operative Effizienz die Lagerlogistik auf ein neues Level hebt. Das System ermöglicht eine durchgängige Echtzeitsteuerung und intelligente Automatisierung vom Wareneingang bis zum Warenausgang von dynamischen Einlagerungsstrategien anhand der Produktrotation bis hin zu modernen Kommissioniermethoden wie Cluster- und Wellenkommissionierung. Diese Methoden sind bereits bei führenden Einzelhändlern und Third Party Logistics (3PLs) im Einsatz. Darüber hinaus unterstützt LEA Reply WMS Live-Bestandsaktualisierungen sowie die nahtlose Integration automatisierter Förder- und Lagertechnik und hilft dabei, Bestandsabweichungen zu minimieren und die Durchlaufzeiten vom Wareneingang bis zur Einlagerung zu verkürzen.

Die Plattform wird durch GaliLEA ergänzt, den generativen, KI-gestützten Multi-Agenten-Assistenten von Reply. GaliLEA zeichnet sich durch eine modulare, skalierbare Architektur aus und wächst mit den Anforderungen der Unternehmen mit. Die native Integration mit LEA Reply sorgt für eine intuitive, interaktive Benutzererfahrung und mehr Effizienz im Lageralltag. Spezialisierte KI-Agenten übernehmen spezifische Aufgaben: "Smart Search" ruft Lager- und Betriebsdaten per Spracheingabe ab, "Smart Support" liefert kontextbasierte Antworten für schnellere Problemlösungen, "Ticket Helper" erstellt automatisch Support-Tickets und "Dashboarder" generiert individuelle Dashboards und Reports alles über Sprachsteuerung.

"Wir sind stolz, von Gartner erneut als 'Visionary' anerkannt zu sein", so Enrico Nebuloni, Executive Partner bei Reply. "Diese Auszeichnung bestätigt unsere Vision, die Lagerverwaltung in eine intelligente, adaptive Plattform zu transformieren, die aus operativen Daten und realen Prozessen lernt. Mit GaliLEA schaffen wir ein Ökosystem aus KI-Agenten, das über reine Automatisierung hinausgeht. Es ermöglicht die Orchestrierung komplexer logistischer Entscheidungen in Echtzeit und erschließt neue Wertschöpfungsmodelle basierend auf Nutzung und Skalierbarkeit. LEA ist längst mehr als ein konfigurierbares WMS. Es wird zu einem lernfähigen System, das sich gemeinsam mit unseren Kunden weiterentwickelt

Gartner, Magic Quadrant for Warehouse Management Systems, Dwight Klappich, Simon Tunstall, Rishabh Narang, Federica Stufano 1 May 2025

Gartner und Magic Quadrant sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder deren verbundenen Unternehmen in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner spricht keine Empfehlungen für in seinen Forschungspublikationen dargestellte Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus und rät Technologieanwendern nicht, ausschließlich Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Gartner-Forschungspublikationen geben die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen. Gartner übernimmt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung im Hinblick auf diese Forschung, einschließlich etwaiger Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Als Netzwerk hochspezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch die neuen Modelle von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratungs-, Systemintegrations- und digitale Dienstleistungen für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie dem öffentlichen Sektor. www.reply.com

