Tecnotree, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Plattformen und Dienstleistungen für KI-fähige 5G- und Cloud-native Technologien, wurde im Gartner® Market Guide for CSP B2B Digital Marketplace Solutions 2025 als "Representative Vendor" aufgeführt.

Tecnotree im Gartner® Market Guide for CSP B2B Digital Marketplace Solutions ausgezeichnet

Der Report betont die strategische Rolle digitaler Marktplätze bei der Diversifizierung der Ertragsströme von Kommunikationsdienstleistern (CSPs), der Stärkung ihrer Unternehmensbeziehungen und der Förderung von Innovationen im Ökosystem.

Laut Gartner werden "bis 2028 etwa 60 der Tier-1-CSPs digitale Marktplätze nutzen, um B2B-Kunden zu betreuen ein erheblicher Anstieg gegenüber den aktuell rund 25 %." Unserer Ansicht nach zeigt dieser Trend die wachsende Notwendigkeit für CSPs, ihr Angebot über die herkömmliche Konnektivität hinaus weiterzuentwickeln und integrierte Mehrwertlösungen über agile Partnerökosysteme bereitzustellen.

Wir sind davon überzeugt, dass die Aufnahme von Tecnotree in den Bericht den fokussierten Ansatz des Unternehmens bestätigt, B2B- und B2B2X-Geschäftsmodelle durch seine erweiterte digitale Marketplace-Plattform zu unterstützen. Mit strategischen Investitionen in KI-gesteuerte Technologien verbessert das Unternehmen das Partnermanagement, die Produktentdeckung und die Monetarisierung für CSPs, die in der Plattform-Wirtschaft eine führende Rolle übernehmen wollen.

Die Marketplace-Vision von Tecnotree

Tecnotree gestaltet die Zukunft digitaler Marktplätze mit einer GenAI-basierten Plattform, die für intelligente Workflows in Echtzeit entwickelt wurde. Sie bietet automatisiertes Onboarding, personalisierte Empfehlungen und eine skalierbare Monetarisierung. Die Plattform baut auf der Open Digital Architecture des TM Forum auf und unterstützt die Interoperabilität mit 59 zertifizierten offenen APIs, darunter neun Anwendungsfälle aus der Praxis.

"Die Aufnahme in den Gartner Market Guide spiegelt die starke Dynamik unserer B2B-Marketplace-Strategie wider", so Padma Ravichander, CEO bei Tecnotree. "Wir stellen modulare, KI-native Plattformen bereit, mit denen CSPs neue Ertragsquellen erschließen, Partner schneller integrieren und differenzierte Services über verschiedene Branchen hinweg erbringen können."

KI-nativ und branchentauglich

Die Tecnotree Moments-Plattform befähigt CSPs dazu, gemeinsam branchenspezifische Angebote in den Bereichen Gesundheitswesen, Bildung, OTT, Gaming und Finanzdienstleistungen zu entwickeln. Dank seines Cloud-nativen, API-first-Designs werden erweiterte Modelle wie DaaS, GenAI-gesteuerte Intelligenz und dynamische Preisgestaltung unterstützt.

KI-Funktionen sorgen für eine intelligente Bündelung, vorausschauende Partnerzuweisung und Erkenntnisse in Echtzeit und helfen CSPs, personalisierte Erlebnisse bereitzustellen und zugleich die Komplexität effektiv zu beherrschen.

Wichtigste Funktionen

Die Plattform von Tecnotree verfügt über alle wichtigen Marketplace-Funktionen, die im Gartner-Report aufgeführt sind:

Automatisierte Partnerverwaltung

Flexible Katalog- und Abonnementabrechnung

Selbstbedienungsportale für Unternehmensanwender

KI-gesteuerte Analysen und Empfehlungen

Robuste Sicherheit und Compliance

Offene API-Integration für Umgebungen mehrerer Anbieter

Das Ökosystem als Innovationsmotor

Da immer mehr CSPs auf plattformbasierte Modelle setzen, unterstützt Tecnotree die Zusammenarbeit mit ISVs, Hyperscalern, Fintechs und Content-Anbietern. Mithilfe vorgefertigter Integrationen, flexibler APIs und Co-Marketing-Support können Betreiber sowohl große Unternehmen als auch KMU schnell und im benötigten Maßstab bedienen.

Gartner, Market Guide for CSP B2B Digital Marketplace Solutions, Will Rice, Khurram Shahzad, Susan Welsh de Grimaldo, 5. Mai 2025.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder deren Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner erteilt weder Empfehlungen für die in unseren Marktforschungspublikationen genannten Unternehmen, Produkte oder Dienstleistungen, noch legt Gartner Technologieanwendern eine Entscheidung zugunsten der Unternehmen mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Einstufungen nahe. Gartner-Marktforschungspublikationen basieren auf Meinungen des Gartner-Marktforschungsunternehmens und sollten nicht als Tatsachenfeststellung verstanden werden. Gartner schließt jede Art von Garantie oder Haftung, mittelbar oder unmittelbar, im Zusammenhang mit diesen Forschungsergebnissen aus. Dies gilt speziell für Garantien bezüglich der Markttauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree führt die Liste der Open API Conformance-Zertifizierungen des TM-Forums mit 59 zertifizierten Open APIs an, darunter 9 echte offene APIs. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für herausragende Leistungen und das kontinuierliche Bestreben, sowohl CSPs als auch DSPs differenzierte Erlebnisse und Services zu bieten. Unser agiler und quelloffener digitaler BSS-Stack umfasst das gesamte Spektrum an Geschäftsprozessen (Order-to-Cash) sowie die Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen und eröffnet Möglichkeiten, die über die Konnektivität hinausreichen. Um digital vernetzte Communitys in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen, bietet Tecnotree seinem Kundenstamm außerdem Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digital Marketplaces über die Tecnotree Moments-Plattform an. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Medienkontakt

Medienkontakt

Prianca Ravichander, CMO

E-Mail: marketing@tecnotree.com