Der DAX hat am Dienstag erstmals in seiner Geschichte die Marke von 24.000 Punkten überspringen können. Zwischenzeitlich ging es bis auf 24.082 Punkte nach oben. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 24.036,11 Zählern. Dieses Niveau dürfte der DAX zum Start in den Mittwoch behaupten. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,1 Prozent im Minus bei 24.010 Zählern.Auf der Terminseite ist es heute recht ruhig. Hornbach, Freenet und Zoom präsentieren Quartalszahlen. ...

