The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.05.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.05.2025ISIN NameCA31685W1068 FILAMENT HEALTH CORP.DK0062616637 SVITZER GROUP AS DK 10US74915M1009 QVC GROUP A DL -,01US74915M2098 QVC GROUP B DL -,01VGG273581030 DESPEGAR.COM CORP.