Der erste Wettbewerb, der Künstliche Intelligenz (KI) mit der Welt der Live-Musik-Performance verbindet, geht an den Start. Reply stellt die Jury aus renommierten DJs und Künstlern vor. Albertino, Nicola Gotti, Jacopo Di Cera, DJ Tennis, Damir Ivic, Ali Demirel, Ale Lippi, Auronda Scalera Alfredo Cramerotti, Annibale Siconolfi sowie Seth Troxler werden die eingereichten Werke bewerten.

Reply, ein international tätiges Unternehmen, das mit Künstlicher Intelligenz innovative Geschäftsmodelle entwickelt, baut sein kreatives Engagement in diesem Jahr weiter aus und ruft den "AI Music Contest" ins Leben einen neuen Wettbewerb, der KI mit Live-Musikdarbietungen verbindet. Partner ist dabei das Kappa FuturFestival, eines der renommiertesten Festivals für elektronische Musik in Europa. Die Challenge richtet sich an Kreative, die mithilfe von KI neue Formen audiovisueller Live-Erlebnisse schaffen. Ziel ist es, das kreative Potenzial von KI im Rahmen von Live-Auftritten sichtbar zu machen.

Die Jury setzt sich aus namhaften Vertretern der elektronischen Musik- und Kunstszene zusammen:Mit dabei sind die renommierten DJs und Produzenten Seth Troxler und DJ Tennis, die für ihre innovativen Live-Sets mit KI-Elementen bekannt sind. Auch Albertino, DJ, Radiomoderator und künstlerischer Leiter von Radio m2o, gehört zum Komitee. Weitere Mitglieder sind der Musikjournalist und Szene-Kenner Damir Ivic, sowie der Musikproduzent und DJ Ali Demirel, dessen immersive Live-Shows häufig KI-basierte Visuals enthalten.

Ebenfalls Teil der Jury ist das Kuratorenduo Auronda Scalera und Dr. Alfredo Cramerotti, das sich auf die Kombination von zeitgenössischer Kunst und Technologie spezialisiert hat. In der Jury vertreten sind außerdem der digitale Künstler, Architekt und 3D-Designer Annibale Siconolfi, bekannt für seine dystopischen Zukunftsvisionen, sowie der international ausgestellte Mailänder Künstler Jacopo Di Cera. Komplettiert wird das Line-up durch den Musikproduzenten und Sounddesigner Ale Lippi, eine einflussreiche Stimme der italienischen Electronic-Dance-Szene, sowie Nicola Gotti, Kreativdirektor und Chief Creative Officer von Bitmama Reply.

Unter dem Motto "Experience of a Beat" lädt der Wettbewerb dazu ein, immersive Erlebnisse zu gestalten, bei denen KI, Klang, visuelle Kunst und Publikum miteinander verschmelzen. Beiträge können bis zum 01. Juni 2025 über die Plattform aimc.reply.com eingereicht werden. Die Jury bewertet die Einreichungen nach drei Kriterien: Kreativität, Integration von Sound und Bild sowie Live-Tauglichkeit der Performance. Die Finalisten erhalten die Gelegenheit, live auf der Bühne des Kappa FuturFestival aufzutreten, das vom 04. bis 06. Juli 2025 in Turin stattfindet. Die Gewinner werden am Ende des Festivals bekannt gegeben.

Der international bekannte Musikproduzent und DJ Ali Demirel erklärt:

"Der AI Music Contest von Reply vereint Technologie und Kreativität auf faszinierende Weise. Als Künstler, der stets nach neuen klanglichen Ausdrucksformen sucht, interessiert mich besonders, wie sich KI in Live-Performances integrieren lässt. Ich möchte neuen Technologien kritisch begegnen, sie aber zugleich ausprobieren und ihr kreatives Potenzial ausloten. Dieser Wettbewerb kann neue Wege für künstlerische Ausdrucksformen in der elektronischen Musik und visuellen Kunst eröffnen. Ich bin gespannt darauf, die Finalisten live beim Kappa FuturFestival zu erleben.

Albertino, DJ, Radiomoderator und künstlerischer Leiter von Radio m2o, ergänzt:

"Ich freue mich sehr, Teil der Jury des 'Reply AI Music Contest' zu sein. KI hat einen enormen Einfluss auf die elektronische Musik und ich bin neugierig, wie die Teilnehmenden sie anwenden, um innovative und fesselnde Live-Erlebnisse zu gestalten

Filippo Rizzante, CTO von Reply, fasst zusammen: "Reply setzt sich seit jeher dafür ein, neue Technologien für junge Generationen zugänglich zu machen, und fördert eine Kultur der Innovation, in der Technologie als Werkzeug menschlicher Vorstellungskraft genutzt wird. Mit dem 'AI Music Contest' schaffen wir gezielt Raum für kreative Experimente. Die Jury verkörpert genau diesen Spirit

Der "AI Music Contest" ist Teil der Reply Challenges, einer Reihe von Technologie- und Kreativwettbewerben mit dem Ziel, innovative Bildungsmodelle zu fördern. Die Community der Reply Challenges zählt mittlerweile über 150.000 Teilnehmende weltweit.

